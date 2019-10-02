صادم.. شاب ألماني يعتدى على مسلمة ويصب عليها الكحول

02 أكتوبر 2019 - 09:48 ص

في واقعة صادمة تكشف عنصرية شاب ألماني، قام بالاعتداء على فتاة مسلمة، وصب الكحول عليها.

وكانت فتاة مسلمة محجبة قد تعرضت في العاصمة الألمانية برلين، للاعتداء من قبل رجل ثلاثيني، بتوجيه ألفاظ مهينة لها، وصبِّ «الكحول» على رأسها داخل محطة مترو.

وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات ما حدث، مؤكدًا رفضه الشديد لتلك الممارسات المتطرفة التي تزداد وتيرتها يوما بعد آخر، وتخالف ما دعت إليه الشرائع السماوية وما نصَّت عليه الأعراف والمواثيق الدولية من احترام الآخرين.

كما حذّر المرصد من أن هذه الانتهاكات المتكررة بحق السيدات المحجبات، تقوض فرص التعايش، وتهدد السلم المجتمعي .

وأضاف أن هذا الفعل غير المسئول جريمة عنصرية، وسلوك مشين ناجم عن خطاب الكراهية المتصاعد الذي تتبناه بعض وسائل الإعلام الغربية ضد المسلمين.