حدث نادر بالسعودية في أقل من 24 ساعة

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في أقل من 24 ساعة، كشف عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عن حدث نادر وقع في عدة مناطق بالمملكة.

وكتب الحصيني على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "في حادث نادر امتداد السحب من جازان إلى المدينة مرورًا بمكة وعسير والباحة في أقل من 24 ساعة" .

وأعلن عن قرار لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة تسمية الحالة باسم هيكا وهو الإعصار الذي أثر على عمان والربع الخالي ثم جنوب وغرب المملكة .

وتوقع الحصيني  أن تستمر حالة الطقس المتأثرة بـ"هيكا" عدة أيام .


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