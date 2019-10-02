كريمة: مروجو الشائعات للنيل من الرئيس "ملعونين"

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الحدث اليوم

أحمد كريمة

أزهري

أكد الشيخ أحمد كريمة، العالم الأزهري، أن جريمة نشر الشائعات هى جريمة منكرة أدانها الله في كتابه، خاصة إذا تسببت في إلحاق الضرر بالوطن ومؤسساته وعلى رأسها الجيش والشرطة والرئيس والنيل بهم، لافتًا إلى أن مروجي الشائعات وصفهم الله بأنهم "منافقون"، و"المرجفون"، و"الذين في قلوبهم مرض".

 وأضاف "كريمة"، في مداخلة مع قناة الحدث اليوم الفضائية، بأن مروجي الشائعات لا يستحقون شرف المواطنة، وقد حكم الله عليهم بأنهم "مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا".

 وتابع العالم الأزهري، أن مثل هؤلاء تنفذ فيهم عقوبة التعذير لإلحاقهم الضرر بالمجتمع وإضعافه أمام الأعداء، وهي جريمة منكرة، وقال النبي "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع"، ومن يروج الأكاذيب قلبه خرب.

 

 

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