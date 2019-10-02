بعد نشر رسائله الخاصة.. قرار مفاجئ للأمير هارى

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متابعات-علا خطاب

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أعلن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، أنهما بصدد رفع دعوى قضائية إلى المحكمة العليا فى لندن ضد صحيفة "ديلى ميل"، بعدما نشرت بصورة غير شرعية إحدى الرسائل الشخصية لميجان.

وأضاف الأمير هارى فى بيان له، أنه وميجان اضطرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة على خلفية تعرضهما ”للتأثير المؤلم” للدعاية التى تقوم الصحيفة بنشرها ”بلا هوادة” ضد زوجته، كما اتهم الأمير هارى وزوجته الصحيفة بالنشر غير الشرعى للمعلومات الشخصية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وخرق قانون حماية المعلومات للعام 2018.

وأوضح الأمير هارى أن السبب الذى دفعه إلى رفع الدعوى هو خوفه من أن ”التاريخ قد يعيد نفسه”، مشيرًا: ”لقد فقدت والدتي والآن أشاهد زوجتي وهى تقع ضحية للقوى المؤثرة نفسها”.

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