  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
مصطفي ابو تورتة وعروسته

"مبروك يا عروسة".. آخر رسائل “مصطفى أبو تورتة” لخطيبته

رامز جلال

اعتراف صادم من فنان كويتية عن رامز جلال

ترمب

ترامب : ما يحدث انقلاب وليس عزلا

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

في ذكري رحيله..هذا ما كتبته خطيبة خاشقجي

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: لازم نعترف و الكل يتحاسب

الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي

عطية: أنفقنا مليارات الجنيهات على الحب المزيف

الأمير هاري وميجان

بعد نشر رسائله الخاصة.. قرار مفاجئ للأمير هارى

والدة الطفلة

تفاصيل مفجعة بواقعة اختطاف طلفة بمستشفى بأسيوط

ابو تورتة

"ساب عروسته وهرب".. مصطفى أبو تورتة يهز السوشيال ميديا

أحمد كريمة

كريمة: مروجو الشائعات للنيل من الرئيس "ملعونين"

مروع.. لحظة انهيار جسر معلق.. وسقوط قتلى

عرب وعالم

انهيار جسر
انهيار جسر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مروع.. لحظة مقتل 12 مدنيا في تفجير سيارة مفخخة

#

مروع.. لحظة مقتل مقيم في عملية دهس بالرياض

#

مروع.. لحظة ابتلاع مياه الصرف الصحي للاعبة كرة طائرة

#

مروع.. لحظة تفجير إرهابي لأحد الأسواق التجارية

انهيار

جسر

تايوان

ناقلة بترول

أدى انهيار جسر فوق ميناء فى تايوان إلى مقتل خمسة أشخاص، اليوم الأربعاء، وما زال البحث جاريًا عن  آخر صياد يعتقد أنه محاصر في قاربه بعد انهيار الجسر.

وانضم غواصون إلى مئات من رجال الإنقاذ في جهود البحث باستخدام رافعات وحفارات لرفع حطام قاربي صيد بعد الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء وأسفر أيضًا عن إصابة عشرة معظمهم صيادون من إندونيسيا والفلبين.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان ظهر اليوم "عثر عمال الإنقاذ على جثة صياد أجنبي بينما لا يزال البحث جاريًا عن صياد أجنبي آخر مفقود".

وأظهر تسجيل مصور، نشره خفر السواحل التايواني، الجسر المعلق في بلدة سواو بشمال شرق البلاد ينهار أثناء مرور ناقلة نفط بالمجرى المائي.

وتصاعدت سحب من الدخان الأسود بعدما اشتعلت حمولة الناقلة.

ولم يتضح حتى الآن سبب انهيار الجسر الذي حطم ثلاثة قوارب وأدى لاشتعال ناقلة النفط.

وشُيد الجسر في عام 1988 واشتهر باسم جسر العشاق وكان مزارا سياحيا.

وأثار الحادث حالة من الصدمة بين الكثيرين في تايوان التي كثيرا ما تشهد زلازل وأعاصير لكنها تطبق معايير بناء متميزة، مما دفع السلطات لبدء فحص حالة الجسور.

وقررت الحكومة تشكيل فريق مهام للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته
» مروع.. لحظة انهيار جسر معلق.. وسقوط قتلى
» الإسماعيلى يواجه المصرى فى ديربى القناة
» بالفيديو.. فأر يرعب الصحفيين بالبيت الأبيض
» شاهد.. كيف أنقذت الفتاة سيارتها من السرقة
» وفاة رئيس اتحاد التايكوندو السابق
» السيسي يفتتح معرض «تراثنا».. اليوم
» "السجاير والموبايل".. أبرز الممنوعات فى المدارس للطلاب والمعلمين
» «القوى العاملة»: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل
» ساويرس: زمان محمد صلاح قاعد بيعيط دلوقت
» ابنة "محمد إمام" تضعه في موقف محرج

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف