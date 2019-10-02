عطية: أنفقنا مليارات الجنيهات على الحب المزيف

02 أكتوبر 2019 - 11:27 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن الله لخص الدين كله في كلمة واحدة وهي "القلب"، مستشهدًا قوله تعالى: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ".



وأضاف الداعية الإسلامي: "أننا أنفقنا مليارات الجنيهات على الحب المزيف، ولكن ليس لدينا قلب أو حب، ويجب علينا أن نتخلص من فكرة إن الدين "رمضان جانا"، مشددًا على أن الدين ليس فقط في الصوم والصلاة وإطلاق اللحية، وإنما يجب على الخطاب الديني أن يوضح للناس حكم تعذيب الأطفال بالنار.



جاء ذلك في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، تعليقًا على واقعة مقتل الطفلة "جنة"، وحوادث الاعتداء على الأطفال.