الإبراشي: لازم نعترف و الكل يتحاسب

إيمان هاني
واصل الإعلامي وائل الإبراشي، هجومه على جماعة الإخوان المسلمين ،مؤكدا أنهم استغلوا فرصة خروج الموظفين من العمل من أجل التظاهر.
وأضاف " الإبراشي"، من خلال برنامج " كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه من الضروري فضح أساليب الإخوان لأن بعض المواطنين لا يعرفونها.
وتابع " الإبراشي:" بعد ما هزمنا الإخوان آن لنا أن نهزم التقصير، أي تقصير في أي مكان يحاسب ويُسأل المسئول عنه، هنشوف علاج فوري وحاسم للمشاكل ، عندنا تقصير لازم نعترف بيه خلاص بئا دا وقت الاعتراف و حل المشاكل".
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