» رسائل الأسمري للمستثمرين العرب والمصريين

أمينة عبد العال
وجه المستشار علي بن عبد الرحمن الأسمرى، رئيس شركة خبرة لتقنية المعلومات وشركة مستشارك للاستشارات المالية والقانونية والإدارية، وشركة " نيوم" للخدمات المسندة في التسويق، رسالة إلى المستثمر المصري للاهتمام بزياة الاستثمار داخلها قائلا:" بلدك فيها خير أديها حقها هيرجع لك".
كما وجه رسالة إلى المستثمر العربي: " يا غريب كن أديب وامشي عدل يحتار عدوك فيك".
وأنهي رسالته بتوجيه كلمة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الله يديمك ويحفظك ويجعلك زخرًا لهذا البلد، أنت عملت اللي ما عملوش غيرك من سنين كتير".
عصر03:12 م
فجر
04:31
شروق
05:54
ظهر
11:49
عصر
15:12
مغرب
17:44
عشاء
19:14