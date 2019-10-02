» رسائل الأسمري للمستثمرين العرب والمصريين

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وجه المستشار علي بن عبد الرحمن الأسمرى، رئيس شركة خبرة لتقنية المعلومات وشركة  مستشارك للاستشارات المالية والقانونية  والإدارية، وشركة " نيوم" للخدمات المسندة في التسويق، رسالة إلى المستثمر المصري للاهتمام بزياة الاستثمار داخلها قائلا:" بلدك فيها خير أديها حقها هيرجع لك".

كما وجه رسالة إلى المستثمر العربي: " يا غريب كن أديب وامشي عدل يحتار عدوك فيك".

وأنهي رسالته بتوجيه كلمة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الله يديمك ويحفظك ويجعلك زخرًا لهذا البلد، أنت عملت اللي ما عملوش غيرك من سنين كتير".


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