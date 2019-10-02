  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
جزائري سكران يرعب ركاب طائرة فرنسية

حيّر الأطباء.. سكران بلا خمر

خالد المهدي

ننشر اعترافات القيادي الإخواني "المهدي" الذي سلمته الكويت لمصر

سقف

شاهد.. انهيار سقف بجامعة أم القرى

خلود زهران

إعلامية تنصح المواطنين بوضع الموبايل في الثلاجة

جونسون

جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبى نهاية الشهر

سحر الهواري

صادم.. نائبة مسجونة محتفظة بعضويتها

بلدة سربرنيتشا

تفاصيل مثيرة.. محكمة تزيل كنيسة وتعيدها لناجية من مجزرة البوسنة

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. تركي آل الشيخ يظهر فى هذا الإعلان

بن نايف

بالصور.. ظهور الأمير محمد بن نايف فى عزاء الفغم

مبعوث صيني للوساطة بين السعودية وإيران

زعيم عربي يتوسط للتهدئة بين إيران والسعودية

بـ "الفاظ خارجة" هيفاء وهبي تهاجم أحد متابعيها

الصفحة الأخيرة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بـ"قميص فقط".. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل

#

في شهر العسل.. أحمد فهمي يهاجم أحد متابعيه بـ"ألفاظ خارجة"

#

عبير صبري تهاجم أحد متابعيها: "جهنم تشيلك"

#

هيفاء وهبي تصدم متابعيها بعد استقالة مدير أعمالها

انستجرام

هيفاء وهبي

الفاظ خارجة

عقة الخواجة

تعرضت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، لهجوم من أحد متابعيها، بعد نشرها صورًا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، حيث ظهرت مرتدية فستان أزرق قصير مع حذاء برقبة عالية من نفس لون الفستان.

علقت هيفاء على إحدى الصور كاتبة: "لو النوايا لها صوت.. يا فضيحة البشر!!. مين اكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟".

تفاعل الجمهور مع النجمة اللبنانية وردت على بعضهم، إلا أن إحدى المتابعات لم تعلق على الإطلالة أو أي شيء بل اكتفت بسب هيفاء مباشرة، لترد عليها الأخيرة بنفس اللفظ الذي استخدمته.

يشار إلى أن هيفاء وهبي تنشغل حاليا في تصوير فيلمها "عقد الخواجة"، وهو  من إنتاج شركة Snaper التى أسسها محمد وزيري مؤخرا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة.

"عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق غريب من محمد هنيدي على تريند "مصطفى أبو تورتة"
» ظهور جريء لـ«هيفاء وهبى»
» نرمين الفقي: "ماليش حظ".. رفضت الزواج مرتين وندمت
» "حماقي" يهدد هؤلاء النجوم: "احذروا"
» نيابة السعودية تأمر بالقبض على شخص عنف طفلاً
» بعد البكيني.. حلا شيحة تصدم جمهورها من جديد
» ليفربول يخشى مفاجآت "سالزبرج"
» بـ "الفاظ خارجة" هيفاء وهبي تهاجم أحد متابعيها
» إنشاء أكبر متحف تاريخي عن السيرة النبوية بجاكرتا
» رسائل الأسمري للمستثمرين العرب والمصريين
» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف