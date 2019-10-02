  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:56 م
بحث متقدم
جزائري سكران يرعب ركاب طائرة فرنسية

حيّر الأطباء.. سكران بلا خمر

خالد المهدي

ننشر اعترافات القيادي الإخواني "المهدي" الذي سلمته الكويت لمصر

سقف

شاهد.. انهيار سقف بجامعة أم القرى

خلود زهران

إعلامية تنصح المواطنين بوضع الموبايل في الثلاجة

جونسون

جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبى نهاية الشهر

سحر الهواري

صادم.. نائبة مسجونة محتفظة بعضويتها

بلدة سربرنيتشا

تفاصيل مثيرة.. محكمة تزيل كنيسة وتعيدها لناجية من مجزرة البوسنة

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. تركي آل الشيخ يظهر فى هذا الإعلان

بن نايف

بالصور.. ظهور الأمير محمد بن نايف فى عزاء الفغم

مبعوث صيني للوساطة بين السعودية وإيران

زعيم عربي يتوسط للتهدئة بين إيران والسعودية

مفاجأة.. تركي آل الشيخ يظهر فى هذا الإعلان

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مرتضى يكشف مفاجأة عن تدوينة "آل الشيخ" المحرجة له

#

تعليق مثير من «آل الشيخ» بعد فوز الهلال على السد

#

هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال

#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة جديدة

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

اعلان ترويجي

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مطقع فيديو لإعلان ترويجي للفعاليات المقبلة لـ "موسم الرياض"، ولكن المفاجأة أنه روج بنفسه لهذه الفعاليات .

وظهر  "تركي" في الإعلان، مؤكدًا أن "هذا الموسم سيكون الأكبر في المملكة العربية السعودية والمنطقة. الرياض هي للمواطن والمقيم والسائح".

انفراد تركي آل الشيخ في الإعلان حاز تفاعلاً كبيرًا من جانب فنانين، منهم طلال سلامة الذي توجه إليه قائلاً: "جميل يا أبو ناصر.. اللي يتعب في الشي أفضل من يقدمه"، ما دفع بآل الشيخ إلى الرد عليه بأغنية سلامة "رضا الله وراضيناك.. دلع حتى ودلعناك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق غريب من محمد هنيدي على تريند "مصطفى أبو تورتة"
» ظهور جريء لـ«هيفاء وهبى»
» نرمين الفقي: "ماليش حظ".. رفضت الزواج مرتين وندمت
» "حماقي" يهدد هؤلاء النجوم: "احذروا"
» نيابة السعودية تأمر بالقبض على شخص عنف طفلاً
» بعد البكيني.. حلا شيحة تصدم جمهورها من جديد
» ليفربول يخشى مفاجآت "سالزبرج"
» بـ "الفاظ خارجة" هيفاء وهبي تهاجم أحد متابعيها
» إنشاء أكبر متحف تاريخي عن السيرة النبوية بجاكرتا
» رسائل الأسمري للمستثمرين العرب والمصريين
» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف