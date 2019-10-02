تفاصيل مثيرة.. محكمة تزيل كنيسة وتعيدها لناجية من مجزرة البوسنة

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بلدة سربرنيتشا
بلدة سربرنيتشا

عبد القادر وحيد- متابعات

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قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات في البوسنة بإزالة كنيسة أرثوذكسية شيدت على أرض تملكها امرأة بوسنية مسلمة.

و كانت المسلمة البوسنية قد طردت على يد قوات صرب البوسنة، حيث قتلت 22 من أقاربها في بلدة سربرنيتشا القريبة.

وأنهت المحكمة بقرارها معركة قضائية استمرت عشرين عاما خاضتها فاتا أورلوفيتش وأفراد من أسرتها، كانوا فروا من مذبحة سربرنيتشا عام 1995 وعادوا إلى قريتهم في المنطقة التي يهيمن عليها الصرب في البوسنة ليجدوا الكنيسة الكبيرة مشيدة على بعد 30 مترا من الباب الأمامي لمنزل العائلة.

كما وجدت المحكمة أن عدم التزام سلطات صرب البوسنة بالقرارات الواجبة النفاذ الصادرة بين عامي 1999 و 2001 والتي أمرت بإعادة الملكية الكاملة للأراضي أضرت بحقوق الملكية لأسرة أورلوفيتش.

وأضافت أنه يجب  على السلطات ضمان إزالة الكنيسة من الأرض في غضون ثلاثة أشهر ودفع تعويض مالي 5000 يورو (5500 دولار) لفاتا أورلوفيتش وألفي يورو لثلاثة عشرة من أقاربها.

يذكر أنه عندما كانت أورلوفيتش تعيش بالخارج خصصت السلطات الصربية أرضها وشيدت الكنيسة للصرب الأرثوذكس.


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