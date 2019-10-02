شاهد.. انهيار سقف بجامعة أم القرى

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محمود نفادي

تسببت مياه الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة مساء أمس الثلاثاء، في انهيار سقف مبنى كلية التصاميم بفرع جامعة أم القرى.

وكانت مياه الأمطار قد تسببت في تدمير القاعات الدراسية والممرات وساحة الكلية، كما تساقطت مجموعة من سقوف القاعات، وسط خوف وفزع الطالبات.

وقامت بعض الفتيات بنشر عدة مقاطع فيديو من المياه المتسربة داخل القاعات والممرات الرئيسية، معبرين عن خوفهن من تعرضهن لصعق كهربائي أثناء تساقط الأمطار.

وكانت منطقة مكة المكرمة قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة ما تسبب في تعليق الدراسة في عدد من مدارسها.

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