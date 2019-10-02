حيّر الأطباء.. سكران بلا خمر

في حادثة غريبة من نوعها، حيرت كل أطباء العالم، كشفت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مريض حير الأطباء مصاب بحالة دائمة من السكر دون أن يتناول أي نوع من الخمور .

وكشف الأطباء عن إصابة الرجل بنوع من بكتيريا الأمعاء تعمل على تحول السكريات والدهون إلى كحوليات ما يسبب حالة السكر إضافة إلى أضرار شديدة على الكبد ومخاطر للتسمم .

ووفقاً لمجلة طبية، فإن الأطباء لم يكتشفوا بعد علاج يقضي على تلك البكتيريا الغريبة كما أنهم لم يعثروا على أي خميرة في معدة المريض .

وتأكد الأطباء من خلال عينة من الأمعاء بوجود بكتيريا معروفة باسم "الالتهاب الرئوي كليبسيلا" والتي تنتج نسبة كبيرة من الكحول بالجسم .