» أوراوا الياباني يقترب من نهائي دوري أبطال آسيا

02 أكتوبر 2019 - 04:55 م

وضع فريق أوراوا ريدز بطل اليابان، قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على ضيفه إيفرجراند الصيني، بذهاب نصف النهائي، اليوم الأربعاء.

ويبحث الفريقان، عن لقب ثالث بالبطولة ورجَّح أوراوا كفته بعد أن سجل فابريسيو، وتاكاهيرو سيكيني، ثنائية في الدقيقتين (19، 75).

وأصبحت فرص بطل اليابان، أقوى في العبور للنهائي، إلا إذا انتفض قوانجتشو بملعبه في لقاء الإياب يوم 23 من الشهر الجاري.

ويلتقي الفائز مع الهلال، أو السد على لقب البطولة.

وكان بطل السعودية حقق فوزا كبيرًا (4-1) على ملعب السد أمس الثلاثاء، وبات قاب قوسين من الوصول للنهائي.