بيان هام من الحكومة بشأن الأحداث الأخيرة

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مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

متابعات - الطيب حسين

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على عبدالعال

مدبولى

بيان هام

يعكف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إعداد «بيان هام» حول الأحداث الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موضحًا أن «مدبولي» سيصدر بيانه الأسبوع المقبل لإظهار الحقيقة للشعب المصري.

وأضاف «عبد العال» خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد وسيلة جيدة لتوصيل الحقائق إلا أن أعداء الوطن يستخدمونها بهدف نشر الفوضى ونشر الأكاذيب بشأن الجيش ومؤسسات الدولة والقيادة السياسية، قائلا «لن نهدأ حتى تصل الحقيقة لكل المواطنين».

وأكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح والهجمة الشرسة على مصر هدفها ألا تتحرك الدولة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة ومطلوب ألا يكون لدينا جيش قوي ولا اقتصاد قوي حتى تظل مصر تحت المطرقة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخارج تجند مجموعة من الداخل لنشر الفوضى في مصر، ولن نرد على خفافيش الظلام ولن نسمح ولن نلتفت إلى الأفاقين وأي شيء وسنتكلم بقوة في الداخل والخارج، فالدولة المصرية قوية وجيشها قوي.

وختم بالقول: «خروج الشعب المصري يوم الجمعة الماضية لتأييد الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة ضد الفوضى والإرهاب، كان رسالة للعالم».


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