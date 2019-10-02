مشاهد مثيرة من تظاهرات العراق.. ونشطاء: ربيع عربي جديد

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متابعات - الطيب حسين

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اجتاحت مظاهرات ضخمة نظمها المواطنون وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث شهدت مشاركة واسعة من الرجال والشباب والنساء والفتيات، في حين وصفها ناشطون بأنها إرهاصات الربيع العربي يضرب البلاد.

ووصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المظاهرات الضخمة بالبلاد، على أنه موجة من موجات الربيع العربي، تضرب العراق هذه المرة.

وشهدت جميع المناطق في العاصمة بغداد، تظاهرات بمشاركة واسعة من جانبي الكرخ، والرصافة، والمناطق البعيدة في الأطراف، مثل مناطق الشعب، والحسينية، ومدينة الصدر، والأمين، والزعفرانية، باتجاه ساحة التحرير التي انطلقت فيها يوم أمس التظاهرة تحت نصب الحرية، بحسب «سبوتنيك».

وتحدثت وكالة الأنباء الفرنسية عن سقوط قتيل قبل قليل.

ومنذ الصباح شاركت العشرات من الفتيات، في تظاهرة نسوية تضامنية مع التظاهرات التي استمرت منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، للمطالبة بإقالة الحكومة وتغييرها بسبب سياساتها.

وتعرضت التظاهرة النسوية للقمع كما تعرض المتظاهرون يوم أمس، بإستخدام القوات الأمنية، الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، والماء الساخن، في ساحة التحرير.

وقطع المتظاهرون المشاركون في مدينة الشعب الطريق الستراتيجي الواصل مع مناطق الشمال، فيما خرج الآلاف من مدينة الصدر في ثورة شعبية تنديدا بمقتل أحد أبنائها خلال قمع التظاهرات يوم أمس.

وتجددت التظاهرات بأعداد أكبر من يوم أمس، في محافظات ذي قار، وواسط، والنجف، إضافة إلى العاصمة التي تشهد الغليان الشعبي الأكبر تنديدا بالعنف الذي اتبع في تفريق المتظاهرين وملاحقتهم لضربهم حتى ساعات الصباح الأولى.


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