الحكومة: الأحد المقبل.. إجازة رسمية

02 أكتوبر 2019 - 05:37 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة.





وكان أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بمعرض "تراثنا" الذي تم افتتاحه اليوم، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن المعرض يعدُ الأكبر محلياً في عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية.









