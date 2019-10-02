حادث بشع بالصور.. قطار يدهس سيارة أطفال بالبحيرة

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شهد مزلقان الموازنة بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا قبل قليل، راح ضحيته 3 أشخاص بينهما طفلان، وإصابة طفل ثالث بنزيف في المخ.

جاء هذا إثر اصطدام قطار (رشيد – المعمورة)، بسيارة ملاكي كانت تقل الأطفال الضحايا.

وتلقى اللواء مجدىي القمري مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة رشيد، بوقوع حادث اصطدام قطار "رشيد - المعمورة"، بسيارة ملاكي بالقرب من مزلقان الموازنة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وضباط المباحث، وسيارات الإسعاف،إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع فريدة بسام محمد، 8 سنوات، وعلى إبراهيم أحمد، 22 سنة، وريان راضي شاور، 10 سنوات، وإصابة فتحي عبد الحميد شاور، 9 سنوات، بنزييف بالمخ.

وتم نقل الجثث والمصاب للمستشفى المركزي برشيد.

وجرى رفع حطام السيارة من على المزلقان، وحرر المحضر اللازم.





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