» مجموعة مصر في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

02 أكتوبر 2019 - 07:49 م

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا، عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالي.

وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى

يشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل 8 منتخبات إفريقية هي: الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، جنوب إفريقيا، زامبيا، مالي إضافة إلى مصر ونيجيريا

وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.