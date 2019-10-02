بـ3 ركلات جزاء.. المصري يحسم ديربي القناة أمام الإسماعيلي

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المصريون

المصرى

الإسماعيلي

حقق فريق المصرى فوزًا كبيرًا على حساب الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 3 نقاط .

تقدم المصرى البورسعيدى بهدفين عن طريق سعيدو سنبورى من ضربتى جزاء فى الدقيقتين 17 و 33 من عمر الشوط الأول ، واحرز محمد الشامى هدف الإسماعيلى الأول فى الدقيقة 49 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد مسعود .

وفى الدقيقة 88 من عمر المباراة احتسب جهاد جريشة ضربة جزاء ثالثة للمصرى وأشهر الكارت الاحمر فى وجه محمد فوزى حارس الإسماعيلى ويتصدى لها أحمد ياسر ويحرزها بسهولة فى المرمى .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وأضاع اللاعبين العديد من الفرص السهلة ووقفت العارضة بالمرصاد لكرة من بهاء مجدى ظهير أيسر الإسماعيلى ووقفت مرتين لأحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى .

حاول الإسماعيلى فى الربع ساعة الأولى من الشوط الثانى الضغط على لاعبى المصرى بغية إحراز هداف التعادل فى الوقت الذى مال فيه لاعبو المصرى للدفاع مع الإعتماد على الهجمات المرتدة .

هدأت المباراة فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح أى فرص حقيقية على المرميين بعدما مال لاعبو المصرى للدفاع ورغم إجراء عدد من التغيرات من المديرين الفنيين إلا أن الفريقين افتقدوا للمسة الأخيرة على المرمى .

وفى الربع ساعة الأخيرة من المباراة اعتمد لاعبو المصرى على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى الإسماعيلى وبالفعل فى الدقيقة 88 ومن هجمة مرتدة ينطلق محمود وادى وينفرد بمرمى الإسماعيلى ويعترضه محمد فوزى حارس الدراويش يحتسبها جهاد جريشة ضربة جزاء ويطرد فيها حارس الإسماعيلى وينجح أحمد ياسر فى إيداعها المرمى .

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