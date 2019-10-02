» أسعار الذهب تقفز بشكل حاد خلال التعاملات المسائية

02 أكتوبر 2019 - 08:24 م

قفزت أسعار الذهب المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، حيث بلغت قيمة الزيادة منذ التعاملات الصباحية وحتى الآن نحو 8 جنيهات بسعر الجرام دون المصنعية.





وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 678 جنيها، وعيار 18 نحو 581 جنيه، وعيار 24 نحو 775 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5424 جنيهات.

وتذبذبت أسعار الذهب المحلية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، فقد انخفضت أسعار الذهب المحلية بشكل كبير بلغ نحو 18 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم، ثم عادت للارتفاع من جديد مع منتصف التعاملات، ليرتفع سعر الجرام دون المصنعية بنحو 7 جنيهات.