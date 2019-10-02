» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربي

02 أكتوبر 2019 - 08:58 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على الإنتاج الحربي، بهدف دون رد خلال المباراة، التي تقام بينهما حاليًا في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، على استاد السلام.

جاء الشوط جيد المستوى من الفريق الأحمر، الذي بدأ الهجوم مبكرا، من أجل التقدم، بينما اعتمد الإنتاج الحربي على الالتزام الدفاعي والهجمات المرتدة، ولم يظهر على المستوى الهجومي في الكثير من المناسبات.

وجاء الهدف الوحيد في الشوط بالدقيقة 26 عن طريق رمضان صبحي، بعد هجمة منظمة وصلت لمحمد مجدي أفشة الذي مررها بينية لرمضان صبحي المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.