بشرى قريبًا.. زيادة حصة المواطن في بطاقة التموين

02 أكتوبر 2019 - 09:28 م

يناقش مجلس خلال الفترة المقبلة، مقترحًا بزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين، عقب يوم واحد من إعلان وزارة التموين إعادة مليون و800 ألف مواطن إلى بطاقة الدعم.

جاء هذا فى تصريحات للدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم البرلمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث المساء، مع الإعلامية ياسمين عز، على شاشة MBC مصر اليوم الأربعاء.

وقال «حسب الله»، إن هناك مقترحا بزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين ستجري مناقشته في مجلس النواب، فضلًا عن عدد من المقترحات الأخرى، التي تّهدف إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطن وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، التي تقدمها الدولة.

ولفت إلى أنه يتم دراسة هذا المقترح مع الجهات التنفيذية الممثلة في إطار الموارد المالية المتاحة، متمنيًا أن تّقدر الحكومة على تنفيذ المقترح بأريحية دون أن تُعرض الدولة وميزانيتها لأي أزمة.

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيكون متواجدًا بمجلس النواب مع عدد من الوزراء خلال دورة انعقاد الأسبوع المقبل وسيتم مناقشة هذا المقترح، وإرساله إلى السلطة التنفيذية.