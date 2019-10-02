ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

02 أكتوبر 2019 - 09:50 م

شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء، ارتفاعًا أمام الجنيه، في عدد من البنوك، خلال ختام التعاملات، في حين استقر في بنوك أخرى.

وسجل الدولار 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، ببنك قناة السويس مرتفعًا 3 قروش عن تعاملات الصباح، كما ارتفع في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية 3 قروش أيضًا ليسجل 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة صعد سعر العملة الخضراء قرشين، ليسجل 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشين للشراء و3 قروش للبيع، إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي قرشا ليسجل 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين ظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.