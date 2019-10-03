  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:35 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

هجوم ناري من مرتضى منصور على "صلاح": لازم تفهم

أحمد موسى

موسى: هذا أغرب ما قاله "مبارك" لأمير قطر حين التقيا

متعب

شاهد .. ماذا فعل "متعب" حين رأى البدري في قرعة أمم أفريقيا؟

مصطفي ابو تورتة وعروسته

كشف حقيقة فيديو " مصطفى أبو تورتة" الذي يعترف فيه بسرقة الذهب

الخطيب

مصير الزمالك في دوري الأبطال معلق على إمضاء من الخطيب

ابو تورتة

أول تعليق لـ "مصطفى أبو تورتة" عن أسباب هروبه من خطيبته

احمد موسي

احمد موسي يحذر من مؤامرة ضد الدولة في 2020

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

ارشيفية

بشرى قريبًا.. زيادة حصة المواطن في بطاقة التموين

أرشيفية

لرصد «الإخوان».. هل تفلح تحركات مراقبة المدارس بالكاميرات؟

مفاجأة

مصير الزمالك في دوري الأبطال معلق على إمضاء من الخطيب

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شطة يكشف تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون

#

مرتضى يبرر الخسارة: على الأقل لم نخسر بالخمسة

#

8 من لاعبي الزمالك مهددين بالإنذار الثاني في مباراة نهضة بركان

#

الزمالك يستدرج "دجلة" على استاد بتروسبروت

الخطيب

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن مفاجأة من العيار الثقيل .

وقال "زكي" في برنامجه إن محمود الخطيب - رئيس الأهلي - عضو في إحدى لجان الاتحاد الأفريقي (كاف) التي ستحسم مصير مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي.

وأشار "زكي" إلى أن اللجنة مكونة من 17 عضوًا وأن تصويت الخطيب قد يحسم مصير الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وطالب "زكي" محمود الخطيب بضرورة عدم الحضور في تلك اللجنة أثناء مناقشة مباراة الزمالك رفعا للحرج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن صالح جمعة
» تعليق ناري من رضوى الشربيني على أزمة "مصطفى أبو تورتة"
» هجوم ناري من مرتضى منصور على "صلاح": لازم تفهم
» محمد رمضان يرد على سخرية الآلاف منه: والله اتلخبطت
» الكاف يلمح إلى استبعاد الزمالك من دوري الأبطال واعتباره مهزوما
» الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي برباعية
» بيان ناري للاتحاد السنغالي ضد الزمالك: «تعرضنا للإهانات»
» مجموعة ليفربول.. نابولي يتعادل سلبيًا مع جينك البلجيكي
» تجديد حبس 9 متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا
» «الديهي»: «مكسوف جدًا نفسي اتسدت مما حدث في كورنيش الإسكندرية»
» أسعار الذهب تقفز بشكل حاد خلال التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف