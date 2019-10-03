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كشف حقيقة فيديو " مصطفى أبو تورتة" الذي يعترف فيه بسرقة الذهب

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مصطفي ابو تورتة وعروسته

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مصطفي ابو تورتة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لشاب يزعم أن "مصطفى أبو تورتة" ويعترف بسرقة ذهب خطيبته

وقال الشاب في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "رجعت الدهب عشان كنت شاري الجرام بـ625 جنيه ولقيته بـ775 جنيه .. كانت مصلحة بنت حرام".

وأضاف: "خالي كان عيد ميلاده فخدت التورتة و رحت له عشان مدخلش بايدي فاضية".

وبتتبع الشاب تبين أنه ليس "مصطفى أبو تورتة" وإنما شاب عادي حاول "ركوب التريند" من أجل الحصول على معجبين بفيديوهاته التي ينشرها عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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