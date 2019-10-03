تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس

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الدولار

أسعار

البنوك

استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 3/10/2019 وسجلت العملة الخضراء 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع في البنك المركزي.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وبنك مصر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 31.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع.

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