  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
من الحدث

أمير سعودي ينهي خلافا بين أسرتين استمر 20 عاما!

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

حسام البدري

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة "البدرى" بمعسكر أكتوبر

رغد صدام حسين

ابنة صدام حسين تعلق على التظاهرات "الدموية" بالعراق

قمر

فنانة شهيرة ترقص بـ"البكيني" وتثير ضجة

الفيشاوي وزوجته

فنان شهير يقبل زوجته علنًا ويعلق:"الصلاة على النبي"

الإعلامي أحمد موسى

"موسى": اللي هيمسك العصاية من النص ميلزمناش

حادث تحطم الطائرة الجزائرية

قتلى في تحطم طائرة بولاية كونيتيكت الأمريكية

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: "مش هنسكت تاني"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس

الزمالك يبحث عن ذاته أمام "المقاصة"

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بيان ناري للاتحاد السنغالي ضد الزمالك: «تعرضنا للإهانات»

#

أول الغائبين عن الأهلى أمام الزمالك بالسوبر

#

مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

#

«كاف» يعلن حكام مباراتي الزمالك أمام بطل السنغال

دوري

الزمالك

بطولة

يخوض فريق الزمالك، مواجهة هامة عندما يلتقى مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على عقد عدة جلسات مع لاعبى فريقه، مطالبا إياهم بالتركيز فى مواجهة أبناء الفيوم، وعدم الانشغال بقرار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الذى سيصدر خلال أيام.

فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا صعبا فى الجولة الأولى خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لذا فإن الجهاز الفنى للمقاصة يسعى لاستكمال مشواره الناجح وتحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك لتحقيق العلامة الكاملة فى المباراتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إنجاز جديد لـ "صلاح" على حساب رونالدو
» معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادًا لـ "دجلة"
» بـ"مبلغ خيالي"..طليقة ملك ماليزيا تثير الجدل من جديد
» «بيراميدز» يبحث مواصلة قطار الانتصارات على حساب طنطا
» الزمالك يبحث عن ذاته أمام "المقاصة"
» السيطرة على حريق فى شقة ببولاق الدكرور
» فنانة شهيرة: حياتي ساءت بعد انفصالي عن زوجي الفنان
» عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن صالح جمعة
» تعليق ناري من رضوى الشربيني على أزمة "مصطفى أبو تورتة"
» هجوم ناري من مرتضى منصور على "صلاح": لازم تفهم
» محمد رمضان يرد على سخرية الآلاف منه: والله اتلخبطت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:11 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف