فنانة شهيرة ترقص بـ"البكيني" وتثير ضجة

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قمر
قمر

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

قمر

لباس البحر

من جديد، أثارت الفنانة اللبنانية قمر جدلاً واسعًا، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بلباس البحر، أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس

وأشارت قمر إلى أنها سافرت لتلقي العلاج، من دون أن تكشف تفاصيل عن حالتها الصحية.

يُذكر أن الفنانة قمر كانت قد كلّفت وكيلها القانوني لمقاضاة مغنية مبتدئة، هاجمتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب عارضة أزياء مراهقة، قامت بنفس الموضوع، وقد أرفقت الدعوى بعدد من التسجيلات والفيديوهات، التي تؤكد تعرضها للتهديد والقدح والذم والتشهير.


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