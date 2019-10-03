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معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادًا لـ "دجلة"

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المصرى والاسماعيلى

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يدخل فريق الإسماعيلى، معسكرًا مغلقا بالقاهرة، استعدادا لمواجهة وادى دجلة بالدورى، المقرر لها الخامسة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام.

وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون

فيما هزم فى مباراة الأمس أمام المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 1 .


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