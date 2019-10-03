استشاري علاقات زوجية تفجر كارثة عن لايف الحمام لسما المصري

03 أكتوبر 2019 - 11:06 ص

شنت الدكتورة أميمه السيد استشاري العلاقات الأسرية و الزوجية، هجوما حادا علي الراقصة الاستعراضية سما المصري، بسبب مقطع فيديو نشرته الأخيرة من داخل "الحمام"تتوجه خلاله بعدة نصائح للسيدات ومايجب عليها فعله بعد " الشاور".

وقالت السيد خلال تدوينة مطوله لها عبر حسابها الشخصي "فيس بوك" مخاطبة الشعب المصري" إلي كل مصري أصيل، غيور على سمعة بلده و سمعة وجوارح كل أخت أو زوجة أو أم له في هذا البلد، وحتى لا توصم بالفجور والعهر، بدون ذنب بسبب هذه المستهترة التى تشوه صورة المرأة المصرية، فبحكم عملى الإصلاحى، أناشد كل مؤسسة دينية "وفي مقدمتهم الأزهر الشريف" وأخلاقية وجميع المنابر الإصلاحية، أناشد كل رجل حقيقي، مسؤول وشهم، حريص على سمعة بلده (مصر) بمحاسبة هذه المدعوة #سما_المصري والمصري الأصيل المحترم مسلماً كان أو نصرانياً منها براء - هذه التى لا يُري لها ملامح لعمل محدد، يتسنى لنا أن نخاطبها رسمياً من خلاله - عن كل ما تبثه لشبابنا من إثارة للغرائز وخدش للحياء العام وتشويه لسمعة مصر وهتك لحرمات الله عز وجل..

وأضاف الشيد قائلة :" فكم من رسائل وصلتنى من غير المصريين الذين تتصدر إليهم - من خلال الفيديوهات والأفلام الساقطة - صورة المرأة المصرية بشكل بشع ومهين لنا جميعاً لأبعد الحدود! والأمر الآن أمانة نصب ضمائركم وبين أياديكم، بعد الله تعال، معقبة :"مع احترامى لعلمائنا الأفاضل الذين هم فوق رؤوسنا، الذين ينادون: بأن (أميتوا الباطل بعدم نشره أو الحديث عنه)..ولكنه للأسف بالفعل منتشر كالسرطان والعياذ بالله، ولذلك فتوجب علي كل من له دور في إماتته فعلياً فاليفعل، حتى ولو بأضعف الإيمان، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ولابد من مجابهة مثل هذه السرطانات الخطيرة المدمرة، حتى نحمي مجتمعنا منها وممن تسول لها نفسها أن تقتدى بها وتفعل مثلها..فهذه الفيديوهات فاقت حدود اللا أخلاقيات واللا محظور من الخصوصيات والعورات والمجون والغياب عن الوعي، ففضلاً: لطفاً بحياؤنا و شرقيتنا وحدودنا الشرعية والعرفية صغاراً وكباراً..

واختتمت حديثها قائلة :"وقبل ندائي إلى أى مخلوق، فندائي ودعائي أولاً وأخيراً إلي الخالق عز وجل: فاللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي أنت به أعلم وإذا دعيت به أجبت، أن ترينا أية من أياتك وخلاصاً من لدنك من هذه الكائنة المسيئة لأرض الكنانة بانتسابها إليها ، في حين أن مهد الأنبياء منها براء.#عاقبوا_سما_المصري

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=chYh6Kc6qiQ&feature=share&fbclid=IwAR1kt9W9rGDdLlJmRLMiryio7JpK3CTVPwfV2aQ0FQbQOK5sLH_LVDGg6RM