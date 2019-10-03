» إنجاز جديد لـ "صلاح" على حساب رونالدو

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قاد محمد صلاح جناح أيسر فريق ليفربول، فريقه لتحقيق فوز مهم أمام فريق سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.

وارتفع رصيد صلاح من الأهداف مع الريدز إلى 77 هدفًا في 115 مباراة بمختلف المسابقات.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس العالمية أنه منذ انضمام صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، أصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مختلف المسابقات على صعيد الأندية المشاركة في الدوريات الخمس الكبرى.

وضمت القائمة كل من:

لاعب برشلونة ليونيل ميسي، 96 هدفًا.

لاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، 95 هدفًا.

لاعب ليفربول محمد صلاح، 77 هدفًا.


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