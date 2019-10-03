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فنانة شهيرة تتوعد زوجها بسبب "كيم كاردشيان"

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كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

متابعات-علا خطاب

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فاجأت الفنانة أحلام، جمهورها، بنشرها فيديو طريف عبر حسابها على "سناب شات"، تتوعد فيه زوجها لعمله إعجاب للفنانة الأمريكية، كيم كاردشيان .

وظهرت أحلام في الفيديو تتصفح حساب عبر "إنستجرام" وصورة لكيم كاردشيان، وفوجئت بزوجها مبارك الهاجري، قد أعجب بالصورة، لتصرخ قائلة: "يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جايه".

على جانب آخر، تعمل أحلام على ألبومها الجديد، وقالت عنه إنه غني بالأغاني الطربية الثقيلة، لافتة إلى أنها صورت منه حتى الآن ثلاث أغاني على طريقة الفيديو كليب.

أوضحت في لقائها مع برنامج MBC Trending ، أن الألبوم يحتوي على 16 أغنية، تعاونت فيهم مع أهم الشعراء الخليجيين منهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الذي كتب لها أغنية كبيرة تناسب أبعاد صوتها، على حد وصفها، والأمير بدر بن عبد المحسن، وعبد الرحمن العثمان.

وبالنسبة للملحنين، فقالت إنها ستتعاون مع كلاً من ناصر الصالح، ومحمود الخيامي.

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