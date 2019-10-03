مع "الهضبة".. تركي آل الشيخ يهدى "أغنية" لمصر

شارك المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه، عبر قناته على "يوتيوب"، أغنية جديدة من كلماته وغناء الفنان عمرو دياب، حملت اسم "أنا بعشقك يا مصر".

الأغنية حملت إهداء في بدايتها وهو "من تركي آل الشيخ إلى شعب مصر الحبيب"، وهي من ألحان روزام، فيما صمم محمود الحسن فيديو الأغنية، التي تتحدث كلماتها عن حب مصر.

يذكر أن عمرو دياب يطرح أسبوعيًا أغاني من ألبومه الجديد "أنا غير"، وكان أخرها أغنية "تحيرك" التي حققت ما يزيد على 2 مليون استماع عبر Youtube في الأسبوع الأول من طرحها.