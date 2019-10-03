  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:32 م
بحث متقدم
السعودية

اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز

كاف

مفاجأة.. «كاف» يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري الأبطال

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

أرشيفية

مصرع 4 في هجوم على مركز شرطة بباريس

أرشيفية

انقسام مجتمعى حول وثيقة «تأمين إجبارى ضد الطلاق»

الديهي

الديهي: أنا مقاتل مش مهني

جينيراسيون

مفاجأة.. "جينيراسيون": تلقينا دعوة رسمية لحضور قرعة دوري الأبطال

"الفيل الأزرق" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

لكتابة رواياته.. حقيقة تناول مؤلف مشهور "حبوب هلوسة"

قيس سعيد

مرشح رئاسي يعد التونسيين بالاقتداء بعمر بن الخطاب

تركي آل الشيخ

مع "الهضبة".. تركي آل الشيخ يهدى "أغنية" لمصر

مدبولي: القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في التنمية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

المنافسة في ظل التوازن الاقتصادي

#

مدبولي يستعرض مع وزيرة الصحة عددا من الملفات المهمة

#

السيسي: نسعي للنهوض بأفريقيا

#

30 يونيو إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص

رئيس الوزراء

النصر للإسكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب توقيع اتفاق تسوية بين النصر للإسكان إحدى شركات قطاع الأعمال وشركة إعمار، بشأن مشروع هضبة المقطم، إنه سعيد بإنهاء هذا النزاع الذي امتد طويلا، مشيرا إلى أن تشجيع الحكومة للقطاع الخاص كان له دور كبير في إنهاء هذا الأمر.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية ونعلم أن هناك العديد من التحديات ولكننا حريصون أن نقضي على كافة العقبات، حيث إن القطاع الخاص له دور رئيسي في التنمية وتوفير فرص العمل.


ولفت إلى أن الحكومة أبرمت عقود تسوية في أكثر من مجال وهذا دليل على حرص الحكومة على إنهاء تلك الأزمات بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم طرح أراض وأي شركة تتقدم للحصول على الأراضي أصبح حقها الحصول عليها وذلك من منطلق إتاحة الطريق للقطاع الخاص للانطلاق.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على البنية الأساسية والتحتية وتشجع القطاع الخاص على العمل بها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بتهمة الرشوة.. ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بالقاهرة
» «صلاح» معلقًا على هدف زميله: «أخيرًا تمكن من التسجيل!»
» بـ"بواريك"..سهير رمزي وشهيرة يثرن الجدل من جديد
» فنانة شهيرة مع زوجها بـ"البكيني" تشعل مواقع التواصل
» "اسوديتي أوي" تضع فنانة شهيرة في موقف محرج
» زوجة لاعب كرة قدم شهير تشعل إنستجرام
» السيسي يقرأ الفاتحة على روح الزعيم جمال عبد الناصر
» معلمة تقطع شرايين يدها داخل فصل دراسي والسبب صادم
» فنانة شهيرة تتوعد زوجها بسبب "كيم كاردشيان"
» إنجاز جديد لـ "صلاح" على حساب رونالدو
» معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادًا لـ "دجلة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف