مدبولي: القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في التنمية

03 أكتوبر 2019 - 04:17 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب توقيع اتفاق تسوية بين النصر للإسكان إحدى شركات قطاع الأعمال وشركة إعمار، بشأن مشروع هضبة المقطم، إنه سعيد بإنهاء هذا النزاع الذي امتد طويلا، مشيرا إلى أن تشجيع الحكومة للقطاع الخاص كان له دور كبير في إنهاء هذا الأمر.









وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية ونعلم أن هناك العديد من التحديات ولكننا حريصون أن نقضي على كافة العقبات، حيث إن القطاع الخاص له دور رئيسي في التنمية وتوفير فرص العمل.









ولفت إلى أن الحكومة أبرمت عقود تسوية في أكثر من مجال وهذا دليل على حرص الحكومة على إنهاء تلك الأزمات بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم طرح أراض وأي شركة تتقدم للحصول على الأراضي أصبح حقها الحصول عليها وذلك من منطلق إتاحة الطريق للقطاع الخاص للانطلاق.







