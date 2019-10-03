مصرع 4 في هجوم على مركز شرطة بباريس

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باريس

مركز شرطة

المهاجم

لقي 4 أشخاص مصرعهم من بينهم المهاجم، في حادث طعن شهده مركز شرطة في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.

أكد المسؤول في نقابة الشرطة بباريس، لويك ترافير، أنه «في الوقت الذي نتحدث فيه توفيت زميلة لنا جراء الهجوم بالسكين. ويوجد زميل آخر في حالة صدمة (..) والشخص الذي نفذ الهجوم تم قتله من قبل زميل آخر».

أفادت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن منفذ الهجوم يعتقد أنه «أحد أفراد الفريق في مركز الشرطة».

وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو «سيتي» القريبة من مركز الشرطة المستهدف.


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