الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا اليوم، يقضي بتنفيذ حد القتل على مواطن سعودي ارتكب جريمة شنيعة.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بتنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة- حسب صحف محلية- فيما يلى نصه :

أقدم / موسى بن عايض بن معوض المسعودي على قتل / عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي – سعوديي الجنسية -، وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودعسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جثته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / موسى بن عايض بن معوض المسعودي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 4 / 2 / 1441 هـ في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.


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