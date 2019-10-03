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«صلاح» معلقًا على هدف زميله: «أخيرًا تمكن من التسجيل!»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

تحدث النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن سبب تراجع تركيز فريقه أمام سالزبورج، سمح لبطل النمسا بالعودة إلى اللقاء، الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء، على ملعب آنفيلد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعرب النجم المصري عن سعادته برد فعل الريدز عقب استقبال ثلاثة أهداف، بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة تقدمًا مبكرًا بنتيجة 3-0 بفضل أهداف من ساديو ماني وأندي روبرتسون وصلاح.

ومع ذلك، تعادل سالزبورج مع هدف قبل نهاية الشوط الأول عن طريق هوانج تشي شان وسجل الهدف الثاني مينامينو وتعادل ايرلنج هيلاند.

ونجح ليفربول في عكس سير المباراة واستحوذ على النقاط الثلاث، حين سجل صلاح الهدف الرابع في مرمى ستانكوفيتش.

وقال صلاح، عقب اللقاء في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أعتقد أنهم لعبوا مباراة جيدة وبعد أن سجلوا ثلاثة أهداف أصبح الأمر صعبًا، لكننا نلعب مرة أخرى للفوز بدوري الأبطال، ونركز على كل مباراة».

وأضاف: «كان الشوط الثاني صعبًا لكننا فزنا، لذلك أنا سعيد لذلك.. أعتقد أننا عندما تقدمنا بالنتيجة 3-0، كنا بحاجة إلى تسجيل هدفين أو ثلاثة أيضًا، لكن الأمر صعب بعض الشيء، لأن عقلنا أخبرنا أن الأمر سهل وسنسجل المزيد».

وتابع: «لقد جعلوا الأمر صعبًا علينا ولكني سعيد بتسجيل الهدف الرابع وحصلنا على النقاط الثلاث، وهذا هو أهم شيء».

كما تحدث اللاعب الدولي المصري عن سعادته لرؤية روبرتسون ينضم إليه على لوحة تسجيل النتائج، وقال صلاح مبتسمًا: «وأخيرا تمكن من التسجيل!».

واختتم: «نحن سعداء من أجله.. إنه لا يسجل الكثير ولكنه يقدم كل شيء في المباريات، ويبذل كل ما لديه من أجل الفريق، لذلك نعم، نحن سعداء من أجله».

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