  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

أرشيفية

الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

الغاز

تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى

صلاح

«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

الطلاب الأردنيون

إخلاء سبيل الأجانب المتهمين بالتظاهر «بناءً على هذا الطلب»

ارشيفية

«لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»

البنك المركزي

الاحتياطي الأجنبي يبلغ أكبر مستوى في تاريخ البلاد

كاف

مفاجأة.. «كاف» يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري الأبطال

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

السعودية

اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز

أول استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تحركات برلمانية لزيادة دعم التموين إلى 100 جنيه للفرد

#

«السيسي» يدعو البرلمان للانعقاد في هذا الموعد

#

مقترح برلمانى بـ «تجريم» الزواج العرفى.. وانقسام أزهرى حوله

#

"أديب" لرئيس البرلمان: "لو عملت كدا يبقي شكرا"

البرلمان

الحكومة

استجواب

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدمة بأول استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس، الذي بدأ منذ أيام، وذلك لضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية.

وأوضح «فؤاد»، أن استجوابه جاء «اعتراضًا على ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس»، مطالبًا «باتخاذ موقف حاسم لتجاهل الحكومة لممثلي الشعب، وبحث مجمل نسبة الردود على كامل النشاط الرقابي للمجلس».

ووصف الأمر بأنه مخالف لأحكام الدستور ولا يجوز استمراره، مشدًا على أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لتدارك هذه الأزمة ووضع حلول ناجزة لها، لاسيما أنها أثرت بشكل مباشر على مصداقية المجلس وقوته.

صاحب الاستجواب، نوه بأن هذا الأداء من الوزراء ونسبة ردودهم، التي لا تتجاوز 35% من إجمالي الأدوات الرقابية، تتسبب في إعاقة تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريًا لتحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، مما يضر بالعديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع.

وشدد على خطورة عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ ومتابعة توصيات المجلس في الملفات التي بت في شأنها، مضيفًا أن «الحكومة تضرب بما استقر إليه المجلس عرض الحائط».

واستشهد ببعض التوصيات التي غابت عنها الحكومة كـ«توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن مواجهة أزمة سرقة غطاء صرف البالوعات»، مما يتسبب في وفاة المواطنين، بالإضافة إلى «تحويل بعض المستشفيات التخصصية إلى مستشفيات عامة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حسنى عبد ربه يعقد قرانه على ميرنا غيط
» «الذهب» يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم
» قرار جديد في قضية الطفلة جنة «ضحية تعذيب جدتها»
» رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا
» «حزب الله» يًعلق على تصريحات «بن سلمان» بشأن إيران
» حسام البدري يعلن قائمة المنتخب
» اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز
» لهذا السبب.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان
» مقتل 11 عراقيًا أثناء احتجاجات الليلة الماضية
» قوة خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف