فنانة عالمية تعتذر للفلسطينيين بعد زيارتها إسرائيل

03 أكتوبر 2019 - 05:21 م

تقدمت فنانة عاملية شهيرة، باعتذر رسمي للفلطسينيين، بعد زيارتها الأخيرة لإسرائيل، مشيرة إلى أن الزيارة لم تكن بدافع سياسي، وأن ما حدث كان نتيجة جهل منها وعدم تعلم جيدًا.

وقدمت المغنية الأميركية الشهيرة ديمي لوفاتو اعتذارها لـ"جميع من آذتهم الصور".

وتجاهلت لوفاتو نصيحة المقربين منها بـ"تجاهل الأمر" في أعقاب الضجة التي أحدثتها زيارتها، مؤكدة، في موقف غير معتاد من النجوم العالميين، أن الزيارة لا تعبر عن أي موقف سياسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنها آسفة كونها «جاهلة ولم تقرأ».

وكانت ديمي لوفاتو قد نشرت مجموعة من الصور لها وهي في البلدة القديمة في مدينة القدس، وأخرى توثق تعميدها في نهر الأردن، معلقة عليها بالقول: "أنا مغنية أميركية. وقد نشأت على تعاليم المسيحية، ولديّ أسلاف يهود. عندما تم عرض الفرصة علي لزيارة الأماكن التي قرأت عنها في الإنجيل، قلت نعم".

وأضافت أنها "لم تشعر من قبل بمثل هذه الروحانية والقرب من الله" أثناء زيارتها، وهو شيء كنت أفتقده خلال الأعوام القليلة الماضية".

وكانت لوفاتو (26 عاما) على حافة الموت في يوليو 2018 بسبب جرعة زائدة من المخدرات، بعد أن ابتعدت عنها وعن المشروبات الكحولية لسنوات، وبعد الحادثة، قررت المغنية الابتعاد عن الأضواء قليلا والتركيز على صحتها.

وما إن نشرت المغنية التي خاضت مجال التمثيل أيضا، تلك الصور، حتى انهالت التعليقات الغاضبة، التي اعتبرت أنها انحازت لصالح إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة أنها لم تذكر كلمة "فلسطين" على أي من الأماكن التي زارتها.