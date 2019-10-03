  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

أرشيفية

الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

الغاز

تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى

صلاح

«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

الطلاب الأردنيون

إخلاء سبيل الأجانب المتهمين بالتظاهر «بناءً على هذا الطلب»

ارشيفية

«لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»

البنك المركزي

الاحتياطي الأجنبي يبلغ أكبر مستوى في تاريخ البلاد

كاف

مفاجأة.. «كاف» يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري الأبطال

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

السعودية

اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز

بتهمة الرشوة.. ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بالقاهرة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

3 رسائل من «السيسي» للكويت عبر مرزوق الغانم

#

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

#

السجن المشدد 3 سنوات لرئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة

#

رئيس جامعة الأزهر يفوض عمداء الكليات في تأجيل امتحانات الغد

رشوة

الرقابة الإدارية

وحدة الرصد

نجحت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، في ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة، أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر.

وكانت تلك المبالغ مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وتمكنت الهيئة أيضًا، من ضبط عدة جرائم متنوعة، تورط فيها مسئولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلي صفة موظف عمومي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حسنى عبد ربه يعقد قرانه على ميرنا غيط
» «الذهب» يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم
» قرار جديد في قضية الطفلة جنة «ضحية تعذيب جدتها»
» رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا
» «حزب الله» يًعلق على تصريحات «بن سلمان» بشأن إيران
» حسام البدري يعلن قائمة المنتخب
» اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز
» لهذا السبب.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان
» مقتل 11 عراقيًا أثناء احتجاجات الليلة الماضية
» قوة خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف