بيراميدز يتخطى طنطا بهدفي «السعيد» و«إبراهيم حسن»

03 أكتوبر 2019 - 05:39 م

حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على طنطا، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني فى الدقيقة 29 من عُمر اللقاء، بينما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الوحيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 89.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة متصدراً جدول المسابقة مؤقتاً وبفارق الأهداف عن النادي الأهلى صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر.

جاء المباراة جيدة على المستوى الفني وتبادل الفريقان الهجمات إلا أن الأفضلية كانت لبيراميدز طوال أحداث المباراة وشكل لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة.

استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري العام، وحقق بيراميدز ايضاً انطلاقة مميزة بالدوري بعدما فاز على انبى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الاولى للمسابقة.