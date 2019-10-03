«إنستغرام» تطلق أداة جديدة لمكافحة التنمر

03 أكتوبر 2019 - 06:28 م

تعمل "إنستغرام" على إطلاق أداة جديدة تدعى "تقييد" (Restrict)، مصممة لمكافحة التنمر على منصتها، عن طريق إخفاء المحتوى المسيء في التعليقات.

وبدأت "إنستغرام" اختبار الأداة لأول مرة، منذ يوليو الماضي، وتعمل الآن على طرحها رسميا في جميع أنحاء العالم.



وتتيح الأداة للمستخدمين "حماية أنفسهم" من التنمر عبر الإنترنت، عن طريق "تقييد" حساب أي مستخدم وبالتالي فإن تعليقاته على منشورات الشخص المتعرض للتنمر ستظهر لصاحب التعليق فقط، وفقا لما نشرته "إنستغرام" في مدونتها الإلكترونية.

كما أن "تقييد" المستخدم سيمنعه من معرفة إن كنت متصلا بالإنترنت أو متى قرأت رسائله الخاصة. وهي طريقة تجنب حظر المتابعة الذي قد يسبب مشكلات أكبر ويعرض المستخدم لمزيد من الإساءة.

وقال آدم موسيري، مدير "إنستغرام"، إن الهدف من أداة التقييد هو تمكين المستخدمين من مراقبة ما يقوم به المتنمرون عبر الإنترنت، مع حجب محاولاتهم للاتصال بـ"الضحية" بصمت.



