«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

03 أكتوبر 2019 - 06:36 م

مشجعي ليفربول "صلاح هبة من السماء".. مشجع نوتنجهام: «الإسلام جعل قلبي أنقى.. وأشعر بالخجل من هذا الأمر».. مدير مسجد: «صلاح نجح فيما فشلت فيه»

استطاع محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تحقيق ما أخفقت به العديد من المحاولات للحد من العداء ضد الإسلام والمعروف إعلاميًا بـ«الإسلاموفوبيا»، ليؤثر في عشرات آلاف المشجعين ويجلب نظرة إيجابية للإسلام.

ولكن على الرغم من ذلك لم ينجو محمد صلاح من هتافات وشتائم عنصرية تتعلق بدينه الإسلامي، والتي ظهر بشكل واضح في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الصن" البريطانية يعود لمشجعي وست هام يونايتد خلال مباراة لفريقه أمام ليفربول في "البريميرليج"، حيث قال له: "أنت مسلم لعين.. اذهب للجحيم".

وكان أول ظاهرة لمشجع إنجليزي يعتنق الإسلام بعد ارتداء «صلاح» لقميص ليفربول، لمشجع الريدز عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلًا: “ما يفعله محمد صلاح خيالي، أنا رسمياً أصبحت مسلماً وكتب باللغة العربية عبارة: أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله”.

وفي نفس العام، أعلن 17 شخصا في بريطانيا إسلامهم بسبب مهاجم "الريدز"، الذي بات قدوة للعديد من الشباب في بريطانيا ورجلا خلوقا يتميز بروح التسامح الذي يوصي به الدين الإسلامي الحنيف.

وكان أخر الظواهر الإيجابية للنجم المصري محمد صلاح في إنجلترا، اعتناق بين بيرد مشجع فريق نوتنجهام فورست الإنجليزى، للدين الإسلامى.



وقال بين بيرد، فى تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية، "لقد ألهمنى محمد صلاح لاعتناق الإسلام، على الرغم من تشجيعى لنادى نوتنجهام فورست، وأحرص على حضور مباريات الفريق، حيث إننى أحمل التذكرة الموسمية، كان بإمكانى أن أظل على ما أنا عليه لكننى قررت أن أعلن إسلامى وهذا ما أخذته من محمد صلاح، أتمنى أن ألتقى بالنجم المصرى وأن أقول له بالعربية شكرًا".

وأضاف مشجع نوتنجهام فورست "كثير من أصدقائى لا يصدقون اعتناقى للدين الإسلامى، صحيح لم أتغير كثيراً، لكن اعتناقى للإسلام، جعل قلبى أنقى، أسعى جاهداً للتغير من سلوكاياتى خاصة عند حضورى لمباريات فريقى، فى وقت سابق كنت أذهب مع أصدقائى إلى الحانة، ونشارك فى المراهنات ونعود إليها عقب نهاية المباراة، ونجد أننا خسرنا كثيرا من المال، هو أمر صعب أن تغير هذه الثقافة".

وتابع "أشعر بالخجل من قول ذلك، لكن أفكارى حول الإسلام كانت تتمثل بأن الدين والثقافة والناس ليسوا مواكبين للعصر، ولم يستطيع الاندماج مع العالم، كل ما أرادوه أخذ السلطة فقط، كنت كانت لدى كراهية تجاههم".

وواصل المشجع تصريحاته قائلاً "فى سن السادسة كنت أحاول لوم الآخرين على سوء حظى وللأسف كنت أضع المسلمين هدفاً لى، الصورة التى كونتها عنهم تم تعزيزها بواسطة أحزاب متطرفة دعمت رؤيتى تجاههم، وعلى الرغم من أفكارى المريعة إلا أننى لم أقلها لمسلم إطلاقاً لم أكن أعرف مسلما من قبل".

وأردف "دراساتى حول الشرق الأوسط فى جامعة ليدز غيرت أفكارى تماما، كان يتوجب على كتابة بحث وأردت فعل شىء مختلف، قال لى أستاذى المتخصص بصعوبة القراءة : ماذا عن أغنية محمد صلاح ؟ كنت أعرف هذه الأغنية.

ومعجبًا بها لكنى لم أفكر بها ضمن شروط بحثى، أخيرا وجدت سؤالا ملائما لبحثى وهو كالتالى (محمد صلاح هدية من الله، هل استطاع صلاح بإدائه أن يشعل النقاش لمحاربة أعداء الإسلام في الأوساط السياسة؟)".

واختتم بين بيرد تصريحاته قائلاً "كانت أغنية صلاح تتضمن جزءا يقول ( إذا سجل مزيدا من الأهداف سأصبح مسلما أيضا ) وهذا الجزء من الأغنية ذهب إلى قلبى حرفيا، كنت مثالا معتادا لفتى أبيض يذهب لمدينة أخرى ليدرس فيها ويعترى طريقه ما يصيب عموم الطلاب من المتاعب، دراستى الجامعية كانت المرة الأولى التى أتعلم فيها شيئا عن الإسلام، فى جامعتى سنحت لى الفرصة لمقابلة العديد من طلاب المملكة العربية السعودية، كنت أظن بأنهم أشرار يحملون سيوفهم لكنهم كانوا أجمل وألطف الأشخاص الذين قابلتهم، كثير من المفاهيم التى كانت لدى حول الدول العربية تغيرت هناك".

«تراجع جرائم الكراهية للإسلام بسبب صلاح»

تراجعت جرائم الكراهية بنسبة قاربت 20 في المئة في مقاطعة ميرسيسايد، حيث تعتبر مركزًا لفريق ليفربول، وفقًا لدراسة أجرتها مركز تابع لجامعة ستانفورد البريطانية.

ومنذ انضمام الفرعون المصري إلى صفوف «الليفر» عام 2017، تمكن من الظفر بشعبية عالية جعلت العديد من الأشخاص يعيدون التفكير في نظرتهم إلى الإسلام في ظل روحه الإيجابية ولعبه النظيف، وفقا لما أشارت إليه الدراسة بعنوان "هل يمكن أن تسهم الشهرة في الحد من الأحكام المسبقة؟ أثر محمد صلاح على المواقف والسلوك المعادي للإسلام".

ورصد القائمون على الدراسة أكثر من 15 مليون تغريدة لمشجعي كرة القدم في بريطانيا، فضلا عن مسح شمل أكثر من ثمانية آلاف مشجع.

وأظهرت الأرقام تراجعا في نسبة التغريدات المعادية للإسلام من جمهور ليفربول للنصف، إذ كانت تمثل نحو 7.2 في المئة من مجمل التغريدات لتصبح 3.4 في المئة.

وخلال عام 2018 أطلق مشجعو الفريق أكثر من أغنية لصلاح، بعد قيادته لناديه نحو إنجازات عديدة في دوري أبطال أوروبا، إذ غنوا له واعتبروه "هبة من الله"، فيما غنى آخرون قائلين: "إن كان الإسلام نافعا له فإنه سيكون جيدا لهم أيضا".

مشجعي ليفربول "صلاح هبة من السماء"

أظهرت دراسة قام بها مركز سياسات الهجرة أن وجود لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في صفوف فريق نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم كان له أثر واضح على موقف مشجعي النادي وأبناء ليفربول من الاسلام والمسلمين.

وجاء في الدراسة التي قامت بها كل من جامعة ستانفورد الامريكية والمعهد السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ لصالح مركز سياسة الهجرة ومقره زيوريخ بسويسرا أن وجود مشاهير ناجحين من أبناء الفئات والأقليات المهمشة التي تتعرض للتمييز، يساهم إلى حد كبير في الحد من النظرة السلبية لهذه الفئات والتحيز ضدها.

وضربت الدراسة التي نشرت في وقت سابق، ذلك الأثر الإيجابي الذي تركه محمد صلاح الذي لا يخفي إسلامه ولطالما سجد في الملعب بعد تسجيله أهدافًا خلال مباريات الفريق، في أوساط مشجعي النادي الانجليري الكبير.

فقد أظهرت بيانات شرطة ليفربول تراجع جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 18.9 في المئة بعد انضمام صلاح إلى الفريق. كما تراجعت تغريدات مشجعي الفريق المعادية للإسلام بأكثر من خمسين في المئة مقارنة مع تغريدات مشجعي أكبر خمسة فرق في الدوري الانجليزي الممتاز.

وصرح مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب في أبريل الماضي حينما أُدرج اسم صلاح في قائمة مجلة تايمز الأمريكية عن الشخصيات المئة الأكثر تأثيراً لعام 2019، أن صلاح "مسلم ويعيش في عالم ينظر فيه البعض إلى الإسلام باعتباره مصدر خطر، البعض يقول: كلهم مثل هذا أو مثل ذاك".

ويضيف: "لحسن الحظ بيننا الآن شخص مفعم بالفرح والحب ويقوم بما يتطلب منه دينه ....إنه مؤثر جداً وإذا كان لصلاح تأثير على المستوى العالمي فهذا أمر جيد".

"محمد صلاح هبة من الله، يسجل الأهداف دائماً، نشعر بالملل قليلا، نرجوكم لا تُبعدوا محمد".

واستعرض فريق الدراسة 15 مليون تغريدة لمشجعي فرق الدرجة الأولى من الدوري الانجليزي وبعد دراسة التغريدات وتحديد المعادية منها للإسلام تبين أن عدد مشجعي نادي ليفربول الذي كتبوا تغريدات معادية للإسلام وللمسلمين أقل بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة التي سبقت انضمام محمد صلاح الى النادي.

كما جرى مسح شمل 8060 من مشجعي النادي لمعرفة مدى تأثير وجود محمد صلاح في صفوف الفريق على سلوكهم وموقفهم من تحيزهم ضد الآخرين.

وأظهرت النتائج أن وجود صلاح قد حد من تحيز المشجعين ضد المسلمين وجعلهم أكثر تفهما للإسلام.

كما ساهم اطلاع من شملهم المسح على الطقوس الدينية التي يمارسها محمد صلاح في زيادة نسبة من يعتقدون بأن الدين الإسلامي ينسجم مع التقاليد البريطانية بحدود 5 في المئة.

مدير مسجد: «صلاح» نجح فيما فشلت فيه

أكد مؤمن خان، الرئيس التنفيذي لمسجد عبد الله كويليام سوسيتي في مدينة ليفربول، أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، نجح فيما فشل هو فيه على مدار الأعوام الماضية.

وقال خان في تصريحات لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية إن الجناح المصري غير فكرة الإنجليز عن الإسلام، حيث كانوا يعتبرونه دينا للإرهاب والتطرف وتفجير الكنائس والمباني.

وأكد مدير المسجد أنه حاول على مدار أعوام كثيرة أن يغير تلك الفكرة لدى الإنجليز عن المسلمين، ولكنه لم ينجح في ذلك، ولكن نجح فيه محمد صلاح بأقل من عام بسبب التزامه وتواضعه وأهدافه الحاسمة.

واستشهد مؤمن خان بالأنشودة التي خصصتها له جماهير “الريدز” في إحدى المباريات، والتي قالوا فيها إنهم قد يعتنقون الإسلام بسبب المصري محمد صلاح.