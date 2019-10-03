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صورة فاضحة لـ«هيفاء وهبى» تدخلها في حرب شتائم

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هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

محمد فضل- متابعات

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هيفاء وهبي

فنانة

شتائم

صورة فاضحة

دخلت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، في حرب شتائم، بعد مشاركتها صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ""إنستجرام".

واندلعت "حرب الشتائم"، بعدما قامت متابعة لحساب هيفاء وهبي بتوجيه "لفظ خارج" للفنانة الشهيرة، وهو ما دفع الأخيرة للرد عليها بالمثل.

وكانت هيفاء وهبي كتبت تعليقا على الصورة هو "لو النوايا لها صوت يا فضيحة البشر!!".

ثم سألت متابعيها عمن أكثر يتمنوا أن يعرفوا نواياه ولماذا.

وانهالت العديد من ردود الأفعال على تعليق هيفاء وهبي، ليصل عدد التعليقات لحوالي 100 ألف في غضون عدد من الساعات.

يشار إلى أنه سبق لهيفاء وهبي أن هاجمت بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما كتبت في عام 2015 على "إنستجرام": "صباح الخير على المتابعين الرائعين، ولكن صباح الزفت على المتابعين المزيفين ومرسلي البريد المزعج والمهووسين بصفحتي ليوسخوها بأمراضهم النفسية وكذبهم.. مرة ثانية صباح الخير يا متابعيني الحلوين، فليكن نهاركم رائعا مثلكم".

يذكر بأن هيفاء وهبي تحظى بشهرة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، إذ يقارب عدد متابعيها الـ6 مليون متابع.

هذا وكانت وهبي قد أعلنت تعاطفها في وقت سابق مع مواطنتها إليسا، بعد حدوث صدام بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بشأن عدم مشاركة المطربة اللبنانية في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

قائلة بأنها "انسانة صادقة (وفوق هالشي) او (بالرغم من هالشي) هي حلوة من جوا.في ناس ترجموا العنوان بطريقة مختصرة ووصل المعنى غلط!المهم انا فهمت!!".

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