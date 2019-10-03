» رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا

03 أكتوبر 2019 - 06:58 م

أبدى الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب فريق بيراميدز، رضائه التام عن فوز فريقه على مضيفه طنطا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

وقال ديسابر خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "الفريق قدم مستوى طيب خلال الشوط الأول، وتراجع المستوى في منتصف الشوط الثاني بعد إصابة عبدالله السعيد صانع العاب الفريق وذلك لتأثره بأرضية الملعب".

وأشار ديسابر إلى أنه يعمل على الدفع بجميع اللاعبين فى المباريات خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على لاعبين بعينهم بسبب المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي تحتاج جاهزية جميع اللاعبين.

وقال ديسابر أن فريقه سوف يبدأ للمباراة القادمة أمام طلائع الجيش والاستعداد لها بصورة جيدة حتي يحقق الفوز الثالث على التوالى.

فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد انتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.