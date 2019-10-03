تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى

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أكد الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، أنه سيتم تخفيض أسعار الغاز لعدد من المصانع مما يعني انخفاض أسعار منتجاتها.

وكتب "رفعت" عبر حسابه على "فيسبوك" :« حصريا تخفيض سعر الغاز لمصانع الاسمنت من 8 ال 6 دولار/ مليون وحدة حرارية ولمصانع الحديد و الالومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين من 7 الى 5.5 دولار/ مليون وحدة حرارية».

وتابع :« طبعا ده حيخفض اسعار كل هذه المنتجات.. ولازلنا في انتظار الإعلان الرسمي عن أسعار البنزين الجديدة منتصف الليل».

وكان أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ شهر فبراير الماضى، وحتى شهر سبتمبر من نفس العام، موضحاً أن هناك مليون و800 ألف شخص تظلموا من بعض القرارت التى شملتهم.

وأضاف أحمد كمال، أنه تم عودة جميع من تم وقف بطاقات التموين الخاصة بهم، موضحاً أن بطاقات التموين فى الفترة الماضية كانت تقف لصرف السلع، ويتم صرف الخبز فقط.

وأكمل معاون وزير التموين، أنه تم البت فى جميع التظلمات، وعودة البطاقات تباعاً، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيهات بصرف التموين والخبز، قائلا:"تقلص مدة التظلم من 21 يوماً إلى 15 يوماً، والوزير اعطى تكليفات بعمل البطاقة حتى البت فى التظلم".

وأوضح معاون وزير التموين، ان الوزارة تخدم حوالي 64 مليون مستخدم من خلال البطاقات التموينية للسلع، و62 مليون مستخدم لبطاقات الخبز، موضحاً أن ميزانية الوزارة وصلت إلى 89 مليار جنيه فى موازنة العام الحالي.

كما أكد وكيل مجلس النواب، أنهم يعكفون على مشروع قانون لزيادة حصة الفرد في بطاقات التموين إلى 100 جنيه.

 


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