أزمة «مصطفى أبوتورتة» تصل دار الإفتاء

03 أكتوبر 2019 - 09:07 م

أشعلت فتوى لدار الإفتاء المصرية، الجدل، بعدما ربط البعض بينها وبين الأزمة التي كانت مثار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أمس، وكان بطلها ما بات يعرف بـ "مصطفى أبوتورتة"، التي قالت خطيبته إنه تركها أثناء حفل خطبتهما، وأخذ التورتة الخاصة بالخطوبة معه،



وقالت دار الإفتاء في فتواها التي نشرتها عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن "الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

واستدركت: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه".