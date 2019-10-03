ليفربول يعلق على استبعاد «صلاح» من معسكر المنتخب

03 أكتوبر 2019 - 09:27 م

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الكبيرة بعد استبعاد النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، من قائمة معسكر الفراعنة في أكتوبر، حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وكان قد أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن أن محمد صلاح لن يكون متواجداً في معسكر المنتخب القادم لشعوره بالإجهاد من ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

ولفتت ميرور إلى أن استبعاد صلاح سيمنح ليفربول وكلوب فرصة للحفاظ على اللاعب المصري خوفًا من تعرضه للإصابة، خاصة وأن الريدز لديه مباريات هامة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ليفربول لمواجهة نادي ليستر سيتي يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح في جميع مباريات ليفربول هذا الموسم، واستطاع أن يسجل 7 أهداف في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.