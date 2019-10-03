» رضوى الشربيني لخطيبة «أبوتورتة»: هاتي بوسة.. هأعملك اللي نفسك فيه

03 أكتوبر 2019 - 09:46 م

فاجأت الإعلامية رضوى الشربيني، الفتاة التي تركها خطيبها في حفل خطبتهما، بعد أن أخذ التورتة فيما يعرف بـ "مصطفى تورتة"، بإحضارها "تورتة" على الهواء، قائلة لها: "أنا جيبتلك التورتة يا نيهال، عاجباكي التورتة يا حبيبتي.. ولا يهمك".

وقالت نيهال شعبان، بطلة الواقعة التي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إنها كتبت منشورًا يكشف عن تفاصيل الواقعة على "فيس بوك"، حتى تقدم النصيحة لغيرها.

واستدركت قائلة: "لكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني". وواصلت: "الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة لأني وسط أهلي وصحابي، الفضيحة للي سابني ومشي".

فيما ردت الشربيني، قائلة: "ابن حلال طلبها ونالها، بصي يا حبيبة قلبي ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده وقع في بركة مش في حفرة، ده انتهى ومش هيقوم منها تاني"

وتوجهت إليها بالقول: "والنبي ما تزعلي نفسك، هاتي بوسة، أعملك إيه نفسك في إيه، أقسم بجلالة الله إللي هتقوليه دلوقتي لهيحصل". وردت "نيهال": "خلاص أنا كده بقيت كويسة لما سمعت صوتك".

وكانت نيهال أثارت الجدل بمنشور كشفت فيه عن تفاصيل ما حدث من خطيبها خلال حفل خطبتهما، قائلة: "طيب مش عادتى أتكلم وأحكي عن حياتي الشخصية على فيس بوك، بس اللي حصلي مش شوية فمضطرة أتكلم عشان متعبش، أنا كان مقرى فتحتي زى ما كله عارف على مصطفى وخطوبتى كانت يوم السبت اللي فات المفروض، وكان بينا مشاكل زى أي اتنين عاديين مع مامته بقى وخلافات بتحصل أول ما اطلب حاجة، وقولت دا عادى بيحصل بس اللي متخيلتش إنه يحصل إنه يسبينى في القاعة لوحدي".

وتابعت: "اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قاريبه كلهم وحسيت فيه حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش وحده فيهم جت بركتلى وقولت أمشى، اليوم، كل ما أقوله فين الشبكة اللي حنلبسها يقولى أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها، طب خليها بعد البوفيه وكلام كله غريب كدا".

وأضافت: "لحد ما دخلنا بعد البوفيه لقيت أهله كلهم مشيوا، وقال إيه خاله تعب، فيقوم أهله كلهم يشموا، وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه ألاقيه بيصرخ برا ويقول خالى عيان وبيطلم وحاجات غريبة كدا وأنا أقسم بالله ما مستوعبة اللى بيحصل هو في واحد خاله عيان عليته كلها بتمشى الستات اختفو بس كانوا بيهزروا فوق نسوا العيان، والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم، أخدتوا التورتة معاكم وملبسنيش شبكة، وقبل كل دا بايام جالى البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجه إنه عايز يلبسنى كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت مجاش في بالى للحظة واحدة إنه هيعمل فيا كدا".

واستطردت: "دلوقتي حابة أقول كل دا عشان إيه؟ كان ممكن ننهى بالمعروف من غير أذى نفسي ليا، كان ممكن تسترجل وتيجى تقولى يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة، مش جاى وبترقص وتقولى محضرلك مفاجاة، وفي نيتك تعمل فيا كد، حسبى الله ونعم الوكيل، أنا مش زعلانة عليك أصلا أنت متستاهلش لكن صعبان عليا نفسى واللي حصل وإني وافقت أتخطب لواحد زيك قليل الأصل".

واختتمت: "الدنيا يابنى داين تدان وبكرة تشوف، أصل ربنا مبيسبش، وتانى بقولهالك كنت تسترجل ونمشى بالمعروف بدل ما تعمل فيلم تعب خالك دا وتصغروا نفسكوا بالشكل دا قدام الناس كلها، ولعلمك سهلت عليا كتير أوووى لأنى مبقتش زعلانة عليك أصلا ولا فكرالك حتى حاجة واحدة عدلة» استعوضت ربنا في حقى".